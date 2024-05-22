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ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف وزارة الخارجية بتأمين وبدلات ومزايا تنافسية

سفارة المملكة
سفارة المملكة
أ أ
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كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية بمسمى "ملحق" لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة، على النحو التالي:

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المسميات الوظيفية بوزارة الخارجية

- ملحق

التخصصات المطلوبة

1 - الإعلام
2 - الاقتصاد
3 - أمن دولي
4 - إدارة الأعمال
5 - حقوق الانسان
6 - العلوم السياسية
7 - العلاقات الدولية
8 - الدراسات الدبلوماسية
9 - حل النزاعات الدولية

الشروط

- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
- أن لا يكون متزوج/ ـة من غير سعودي/ـة الجنسية.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن يتعهد خطيًا بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
- أن لا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

المزايا الوظيفية

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- أجر شهري.
- تأمين طبي ولأفراد الأسرة.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

طريقة التقديم

بدأ التقديم الأحد 1445/11/11هـ (الموافق: 2024/5/19م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد الخميس 1445/11/15هـ (الموافق: 2024/5/23م).

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