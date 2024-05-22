ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف وزارة الخارجية بتأمين وبدلات ومزايا تنافسية

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كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية بمسمى "ملحق" لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة، على النحو التالي:





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