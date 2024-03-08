ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج تدريب "الصناعة" المنتهي بالتوظيف

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استمرار التقديم في البرنامج التدريبي النوعي للخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف في مختلف التخصصات، بالتعاون مع مجموعة من الجهات المحلية والعالمية وذلك على النحو التالي:





طريقة التقديم على برنامج تدريب "الصناعة" المنتهي بالتوظيف

مسارات البرنامج



التخصصات المطلوبة



الشروط



مزايا البرنامج



أهداف البرنامج



معلومات عن البرنامج



طريقة التقديم

