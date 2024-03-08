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ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج تدريب "الصناعة" المنتهي بالتوظيف

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وزارة الصناعة
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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استمرار التقديم في البرنامج التدريبي النوعي للخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف في مختلف التخصصات، بالتعاون مع مجموعة من الجهات المحلية والعالمية وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

طريقة التقديم على برنامج تدريب "الصناعة" المنتهي بالتوظيف
مسارات البرنامج

1 - مسار التمكين.
2 - مسار التعدين.
3 - مسار الصناعة.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- القانون   
- الإدارة
- الهندسة
- التسويق  
- التمويل  
- المحاسبة   
- الجيولوجيا 
- علوم الأرض 
- علوم الحاسب        
 - إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية  
- نظم المعلومات الجغرافية.

الشروط

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - اتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
3 - حاصل على شهادة البكالوريوس في عام 2022 أو بعده.
4 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
5 - وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
6 - ألا يقل المعدل التراكمي عن (4 من 5) أو (3.2 من 4) أو (80 من 100).

مزايا البرنامج

- توظيف فوري.
- مكافأة بناء على تقييم.
- تأمين طبي (يشمل الزوجة والأبناء والوالدين) حسب سياسة الموارد البشرية.
- تسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التطوير الشخصي والمهني مع أعرق الجهات والجامعات المحلية والعالمية.

أهداف البرنامج

- جذب واستقطاب الكفاءات الوطنية.
- زيادة مستوى المعرفة العلمية والعملية.
- بناء المرفة العالمية والاطلاع على أحدث الممارسات.
- إعداد وتمكين الشباب الموهوب من الخريجين الجدد.

معلومات عن البرنامج

- مدة البرنامج: 12 شهرًا
- بداية البرنامج: 21 إبريل 2024م
- إعلان النتائج: 31 مارس 2024م

طريقة التقديم

بدأ التقديم الأربعاء 1445/8/18هـ (الموافق 2024/2/28م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي غدًا السبت 1445/8/28هـ (الموافق 2024/3/9م).

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