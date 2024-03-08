ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج تدريب "الصناعة" المنتهي بالتوظيف

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كشفت
وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استمرار التقديم في البرنامج التدريبي النوعي
للخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف في مختلف التخصصات، بالتعاون مع مجموعة من الجهات
المحلية والعالمية وذلك على النحو التالي:
طريقة التقديم على برنامج تدريب "الصناعة" المنتهي بالتوظيف1 -
مسار التمكين.
مسارات
البرنامج
2 - مسار التعدين.
3 - مسار الصناعة.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- القانون
- الإدارة
- الهندسة
- التسويق
- التمويل
- المحاسبة
- الجيولوجيا
- علوم الأرض
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات الجغرافية.
الشروط1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - اتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
3 - حاصل على شهادة البكالوريوس في عام 2022 أو بعده.
4 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
5 - وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
6 - ألا يقل المعدل التراكمي عن (4 من 5) أو (3.2 من 4) أو (80 من 100).
مزايا
البرنامج-
توظيف فوري.
- مكافأة بناء على تقييم.
- تأمين طبي (يشمل الزوجة والأبناء والوالدين) حسب سياسة الموارد البشرية.
- تسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التطوير الشخصي والمهني مع أعرق الجهات والجامعات المحلية والعالمية.
أهداف
البرنامج-
جذب واستقطاب الكفاءات الوطنية.
- زيادة مستوى المعرفة العلمية والعملية.
- بناء المرفة العالمية والاطلاع على أحدث الممارسات.
- إعداد وتمكين الشباب الموهوب من الخريجين الجدد.
معلومات
عن البرنامج-
مدة البرنامج: 12 شهرًا
- بداية البرنامج: 21 إبريل 2024م
- إعلان النتائج: 31 مارس 2024م