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صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي غدًا.. رابط وطريقة التقديم في برنامج "النقل" للكفاءات من حملة البكالوريوس

12-03-24-153100160
وزارة النقل
أ أ
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كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استمرار التقديم في 27 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - أخصائي مالي.
2 - مدير مشاريع.
3 - مستشار أعمال.
4 - مستشار استثمار.
5 - أخصائي استثمار.
6 - مستشار مشاريع.
7 - مدير إدارة المشاريع.
8 - مسؤول إدارة البيانات.
9 - مدير عام تنمية القطاع.
10 - استشاري تطوير الأعمال.
11 - مسؤول حوكمة البيانات.
12 - مدير الحوكمة والتقارير.
13 - مدير قسم الثقافة والتطوير.
14 - أخصائي أول إدارة التغيير.
15 - مدير إدارة المحتوى المحلي.
16 - مدير إدارة الشراكات والتطوير.
17 - مدير قسم التغيير في المشاريع.
18 - مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع.
19 - أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول.
20 - أخصائي أول أداء للإستراتيجية المؤسسية.

التخصصات المطلوبة

- الإدارة
- المالية
- التنظيم
- الاستثمار
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة المعلومات
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعي
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم يوم الاثنين 1445/8/23هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد السبت 1445/9/6هـ.

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