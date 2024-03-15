ينتهي غدًا.. رابط وطريقة التقديم في برنامج "النقل" للكفاءات من حملة البكالوريوس

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كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استمرار التقديم في
27 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات
والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية1 - أخصائي مالي.
2 - مدير مشاريع.
3 - مستشار أعمال.
4 - مستشار استثمار.
5 - أخصائي استثمار.
6 - مستشار مشاريع.
7 - مدير إدارة المشاريع.
8 - مسؤول إدارة البيانات.
9 - مدير عام تنمية القطاع.
10 - استشاري تطوير الأعمال.
11 - مسؤول حوكمة البيانات.
12 - مدير الحوكمة والتقارير.
13 - مدير قسم الثقافة والتطوير.
14 - أخصائي أول إدارة التغيير.
15 - مدير إدارة المحتوى المحلي.
16 - مدير إدارة الشراكات والتطوير.
17 - مدير قسم التغيير في المشاريع.
18 - مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع.
19 - أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول.
20 - أخصائي أول أداء للإستراتيجية المؤسسية.
التخصصات المطلوبة- الإدارة
- المالية
- التنظيم
- الاستثمار
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة المعلومات
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعي
- أو ما يعادلهم.