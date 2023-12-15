الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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ينتهي غدًا.. "تعليم جدة" تدعو الطلاب المسجلين بـ "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي

برنامج اذكى
برنامج أذكى
أ أ
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دعت إدارة التعليم بجدة، الطلاب والطالبات المسجلين ببرنامج "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي من خلال الرابط (من هنا)  .
وأعلنت الإدارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه "يغلق الرابط غدًا السبت الموافق 3/ 6/ 1445هـ الساعة 04:00م".
وأوضحت أن "اسم المستخدم هو البريد المسجل في مسابقة أذكى وكلمة المرور هي الهوية الوطنية للطالب".


260 ألف طالب وطالبة يسجلون في برنامج "أذكى"

وسجل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة في برنامج "أذكى".
وحقق بذلك الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي رقمًا قياسيًا، الأمر الذي يوضح بجلاء ارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن تجاه تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التفاعل الكبير مع ” أذكى” نجاح الجهود المثمرة التي بذلتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”.

صناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة

وتهدف الهيئة إلى دعم الأولمبياد الذي قدمته سدايا كونها مبادرة وطنية لصناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة والذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد هذا العدد انعكاسًا لارتفاع مستوى وعي المجتمع السعودي تجاه استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي الذي جعل المملكة تنال في شهر إبريل 2023 الترتيب الثاني على مستوى العالم. اضافة اعلان

 

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