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صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بقطاع الطيران

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شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية
أ أ
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية استمرار التقديم في البرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع الطيران لشغل وظائف "المراقبة الجوية" للرجال والنساء على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى البرنامج:

- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (مراقب/ـة جوي)

الشروط:

- اجتياز الكشف الطبي المعتمد.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- حاصل على درجة (5.5) في اختبار آيلتس أو (75) في اختبار STEP أو ما يعادلهم.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% ودرجة لا تقل عن 75 في القدرات العامة و 70 في التحصيلي.
- أو حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) بمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو ما يعادله.

مزايا البرنامج:

- بدل سكن
- تأمين طبي
- بدل مواصلات
- راتب شهري تنافسي

هدف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل كمراقبين جويين داخل وحدات المراقبة الجوية في مطارات المملكة.
معلومات عن البرنامج:
- مدة البرنامج سنة واحدة.
- مقر التدريب في مدينة جدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من بدأ يوم الخميس 1445/2/29هـ وينتهي غدًا الثلاثاء، من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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