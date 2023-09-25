ينتهي غدًا.. استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بقطاع الطيران

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أعلنت
شركة خدمات الملاحة الجوية استمرار التقديم في البرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في
قطاع الطيران لشغل وظائف "المراقبة الجوية" للرجال والنساء على النحو التالي:
مسمى
البرنامج:- برنامج
التدريب المنتهي بالتوظيف (مراقب/ـة جوي)
الشروط:
- اجتياز
الكشف الطبي المعتمد.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- حاصل على درجة (5.5) في اختبار آيلتس أو (75) في اختبار STEP أو ما يعادلهم.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% ودرجة لا تقل عن 75 في القدرات العامة و 70 في التحصيلي.
- أو حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) بمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو ما يعادله.
مزايا
البرنامج:
- بدل
سكن
- تأمين طبي
- بدل مواصلات
- راتب شهري تنافسي
هدف
البرنامج:
يهدف
البرنامج إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل كمراقبين جويين داخل وحدات المراقبة
الجوية في مطارات المملكة.
معلومات عن البرنامج:
- مدة البرنامج سنة واحدة.
- مقر التدريب في مدينة جدة.