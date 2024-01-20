السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها على نظام العقود وأيضا تحديث قاعدة البيانات الوظيفية السابقة لبعض مسميات الوظائف المرفقة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

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جامعة الملك فيصل تفتح باب التقديم لشغل وظائفها الشاغرة

وأوضحت أن الوظائف تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، وذلك حسب المسميات والتخصصات التالية:
- سائق
- مراسل
- سكرتير
- محاسب
- ناسخ آلة
- ميكانيكي
- فني مختبر
- مدقق لغوي
- مسجل طلبة
- باحث قانوني
- مساعد إداري
- محرر صحفي
- منسق مشاريع
- مهندس مدني
- طبيب بيطري
- أخصائي مالية
- مسجل معلومات
- أخصائي قانوني
- فني معمل الطرق
- مسؤول مشتريات
- أخصائي مشاريع
- باحث / فني كيمياء
- مساعد طبيب بيطري
- أخصائي علوم بيانات
- أخصائي علاقات عامة
- مساعد إداري مشرف
- باحث / فني أحياء دقيقة
- أخصائي تقنية معلومات
- أخصائي مراجعة داخلية
- أخصائي تخطيط استراتيجي
- أخصائي عمليات موارد بشرية
- أخصائي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك فيصل

- القانون
- الحقوق
- الأنظمة
- الإدارة
- إدارة أعمال
- إدارة عامة
- الموارد البشرية
- علم الاجتماع
- علم النفس
- المحاسبة
- المالية
- الإدارة المالية
- السكرتارية
- إدارة المكاتب
- الإدارة المكتبية
- الخدمة الاجتماعية
- الاتصال
- العلاقات العامة
- التسويق
- علوم بيانات
- الحاسب الآلي
- علوم الحاسب
- نظم معلومات
- المساحة
- تقنية هندسة مساحة
- هندسة المساحة
- إدارة مشاريع
- الكيمياء
- أحياء دقيقة
- الفيزياء
- علوم الحاسب
- هندسة طبية
- هندسة كهربائية
- هندسة مدنية
- هندسة معمارية
- الطب البيطري
- دبلوم إدارة
- دبلوم سكرتارية
- دبلوم تقني
- دبلوم شبكات
- دبلوم برمجة
- الآداب وعلوم اللغة
- محركات ومركبات آلية
- جميع التخصصات التربوية
- الصحافة والتقارير الصحفية
- تخصصات أخرى

الشروط العامة:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
3 - إرفاق كامل المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة (PDF).
4 - حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.

المستندات المطلوبة:

 - سيرة ذاتية للمتقدم.
- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
- صورة من الخبرات العلمية والعملية.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

 طريقة ورابط التقديم:

وبدأ التقديم يوم الأحد 1445/7/2هـ عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا) وينتهي اليوم السبت الموافق 1445/7/8هـ.


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