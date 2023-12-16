السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي اليوم.. طريقة التقديم على برنامج علوم الطيران للتدريب المنتهي بالتوظيف

تنزيل
الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران "إحدى كليات التميز الحكومية"،عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسار العسكري والمسار المدني للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024 م على النحو التالي:اضافة اعلان

1- مسار التدريب العسكري:

تخصصات المسار العسكري:
- إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)
- ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)
- إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- إتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
شروط القبول في المسار العسكري:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).
- إجتياز المقابلة الشخصية.
- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.
مزايا المسار العسكري:
- تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).
- يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.
- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.
- فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.
- توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

2- مسار التدريب المدني:

تخصصات المسار المدني:
- هياكل ومحركات (صيانة الطائرات).
* شروط القبول في المسار المدني:
- إجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
- إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.
* مزايا المسار المدني:
- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.
- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.
- منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/5/19هـ عن هذا طريق الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/6/3هـ.


اقرأ أيضا

ينتهي غدًا.. "تعليم جدة" تدعو الطلاب المسجلين بـ "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات

أشهر 10 منتزهات وحدائق في المملكة.. مواعيد العمل والرسوم المقررة

عاجل.. بعد تحديث موقعه الإلكتروني.. حساب المواطن يدعو المستفيدين لهذا الإجراء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images (68) 8:03 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. الصحة تؤكد استمرار التقديم على وظائفها بمختلف المناطق

676 1:42 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

رابت - الراتب - ريال - 12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images 12:53 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة والضريبة
2:41 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضرائب..ولا استثناء لسنة الصنع

حساب المواطن - التسجيل
10:28 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص عقد الإيجار المشترك

حساب المواطن - التسجيل
3:02 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن تأثير وظيفة الابن على الدعم الشهري

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
11:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يوقف الدعم الشهري أثناء عملية التسجيل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار المحوسب
3:02 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يُعفى مستفيدو الضمان من اختبار القدرات المحوسب؟

العالم فى اسبوع
2:04 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

أهم 10
12:08 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إعفاء سيارات من الجمارك وإعانة الزواج ومعاش الضمان الاجتماعي

برنامج اذكى
7:17 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. "تعليم جدة" تدعو الطلاب المسجلين بـ "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي

قطعة-ارض-سكني
7:04 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

بيان عاجل لــ"سكني" حول الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام

حساب المواطن
6:35 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم