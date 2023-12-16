ينتهي اليوم.. طريقة التقديم على برنامج علوم الطيران للتدريب المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران "إحدى كليات التميز الحكومية"،عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسار العسكري والمسار المدني للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024 م على النحو التالي: اضافة اعلان





1- مسار التدريب العسكري:



2- مسار التدريب المدني:



* طريقة التقديم:

