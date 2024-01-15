ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في برنامج سدايا المنتهي بالتوظيف للخريجين

ينتهى اليوم الاثنين 15 من يناير، التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهى
بالتوظيف، الذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"
في 8 من يناير الحالي.
وأكدت الهيئة على أن البرنامج يعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل في سدايا، تدريب (حضوري) و(عن بُعد).
مميزات برنامج سدايا:1– تدريب منتهي
بالتوظيف للمجتازين.
2– فرص ابتعاث في ارقى جامعات العالم.
3– رواتب مجزية ومزايا وظيفية عالية.
4– تدريب وتأهيل للحصول على شهادات مهنية مدفوعة التكلفة.
5– تدريب على رأس العمل في أبرز الجهات التقنية عالميًا.
6ـ العمل مع نخبة من العلماء والمهندسين في الذكاء الاصطناعي.
مسارات برنامج سدايا:– تطوير النماذج اللغوية الضخمة.
– هندسة البيانات.
– التطوير ويتفرع إلى ثلاث مسارات ( Full Stack Development – IOS – Android).
– البنية التحتية ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية – الأمن السيبراني).
مجالات التدريب في برنامج سداياتشمل مجالات التدريب في برنامج سدايا 5 مسارات كالتالي:
1ـ مسار تطوير النماذج اللغوية الضخمة
(إتقان أساسيات معالجة اللغة الطبيعية، معرفة أساسيات بناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية وتقييمها وتحسينها، والتعرف على أساسيات تدريب النماذج الصخمة الموزع).
2ـ مسار هندسة البيانات(إتقان أساسيات علم البيانات وتحليلها وتفسيرها والتقنيات والأدوات
المستخدمة، أتمتة معالجة البيانات والتعامل مع البيانات الضخمة وقواعد ومستودعات
البيانات المتخصصة).
3ـ مسار التطويرويتفرع إلى ثلاث مسارات ( Full
Stack Development – IOS – Android): إتقان تطوير التطبيقات الكامل (full-stack)، وتطوير
الواجهة الأمامية باستخدام React أو Flutter، وهندسة
الواجهة الخلفية (Backend) مع لغات
البرمجة مثل Express.js، GoLang، أو Python
4ـ استخدام قواعد البيانات مثل MySQL وMongoDB. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول (iOS &
Android) مع التركيز على أساسيات هندسة البرمجيات بشكل آمن]
5ـ مسار البنية التحتية ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية - الأمن السيبراني) [إتقان إدارة
الحوسبة السحابية ومعرفة أساسيات تطوير العمليات (DevOps) وتمكين المتدربين من إدارة أنظمة أمن
الشبكات والتطبيقات]
معايير القبول في برنامج سدايا– أن يكون
المتقدم سعودي الجنسية.
– خريجي تخصصات الحاسب الآلي والتقنية (بكالوريوس كحد أدنى).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– ألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو ما يعادلها في آخر درجة أكاديمية.