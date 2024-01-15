ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في برنامج سدايا المنتهي بالتوظيف للخريجين

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ينتهى اليوم الاثنين 15 من يناير، التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهى بالتوظيف، الذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في 8 من يناير الحالي. اضافة اعلان

وأكدت الهيئة على أن البرنامج يعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل في سدايا، تدريب (حضوري) و(عن بُعد).





مميزات برنامج سدايا:



مسارات برنامج سدايا:



مجالات التدريب في برنامج سدايا



2ـ مسار هندسة البيانات



3ـ مسار التطوير



4ـ استخدام قواعد البيانات



5ـ مسار البنية التحتية



معايير القبول في برنامج سدايا



نبذة عن البرنامج



موعد التقديم



طريقة التقديم

