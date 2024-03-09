ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

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كشفت الجامعة الإسلامية، استمرار التقديم لشغل وظائفها عن طريق المسابقة الوظيفية.

وذلك على المراتب "الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة" للمواطنين حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



الوثائق المطلوبة



طريقة التقديم

