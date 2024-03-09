ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

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كشفت الجامعة الإسلامية، استمرار التقديم لشغل وظائفها عن طريق المسابقة الوظيفية.
وذلك على
المراتب "الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة" للمواطنين حملة الدبلوم
والبكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:
رابط
وطريقة التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية1 –
مترجم.
المسميات الوظيفية
2 - فني مختبر علمي.
3 - أمين مستودع فني.
4 - باحث أمن سيبراني.
5 - محضر مختبر علوم.
6 - مصمم جرافيك مساعد.
7 - مقيم ضوابط أمن سيبراني.
8 - فني مختبر علمي ممارس.
9 - أخصائي بحث قضايا مساعد.
10 - محلل دفاع الأمن السيبراني.
11 - أخصائي اختبارات الاختراقات.
12 - أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.
التخصصات المطلوبة-
الشريعة
- الكيمياء
- إدارة مكتبية
- علوم الحاسب
- فنون الإعلام
- التقنية الإدارية
- اللغة الإنجليزية
- الأمن السيبراني
- تصميم الجرافيك
- إدارة المستودعات
- الدراسات الإسلامية
- إدارة الأعمال المحاسبية
- تقنيات الصوتيات والمرئيات
الوثائق
المطلوبة1 -
صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
2 - صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
3 - صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية "الخبرات" وسجل الدرجات.
4 - أن يكون حاصلاً على "70" فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
5 - سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.