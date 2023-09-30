السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

يدخل له عوائد مالية من إيجار شقق بمنزله.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى تأثير العوائد المالية من الإيجار، وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم. 

تأثير الإيجار على دعم المواطن:

اضافة اعلان

وكان أحد الملّاك قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. لو أجرت في بيتي شقتين بإيجار رمزي يؤثر علىّ كمستفيد حساب المواطن كيف طريقة الحساب الحد المانع وحد التناقض؟".
  
وجاء الرد :"  في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

تأثير المكافأة الجامعية على دعم المواطن:



كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير المكافأة الجامعية على استحقاق دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. إذا أحد الأبناء استلم مكافأة من الجامعة هل لابد من إضافته في الدخل و هل يؤثر على حساب المواطن".

وجاء الرد :" تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها ، باختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي" ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".

اقرأ أيضا

مستشفى الملك فيصل التخصصي
3:28 م السبت، 30 سبتمبر 2023

فرص عمل متنوعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

هيئة كفاءة الإنفاق
1:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المياه الوطنية
12:45 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف

45603ec8-039c-4fd0-9cff-9c115db59974
2:08 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

اقرأ أيضا

في أي يوم تصرف مستحقات العجز غير المهني دفعة واحدة؟

هل يستمر صرف حساب المواطن والضمان للمسجون؟

راتب 10 آلاف ريال.. "نيوم" تطرح وظائف للخريجين

سارع بالتقديم.. فتح التوظيف للثانوية فأعلى بمختلف المجالات

تنويه مهم من سكني بشأن ضريبة التصرفات العقارية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:20 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن توجيه المستفيد للبنك المركزي

حساب المواطن 10:04 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

هل تتسبب "وثيقة العمل الحر"في وقف دعم المواطن؟

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:48 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن استفادة "المسجون" من الدعم

حساب المواطن 6:10 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

بهذه الخطوات .. يمكنك حذف أو إزالة تابع في حساب المواطن

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:50 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حساب المواطن: في هذه الحالة.. يجب تعديل بيانات المستفيدين

حساب المواطن
2:24 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

البرنامج يرد.. هل تؤثر القروض على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
10:10 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
6:33 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
2:35 م السبت، 30 سبتمبر 2023

تحذير من "الوطني للأرصاد" على حائل .. وإنذار لـ "المدينة وعسير"

حساب المواطن
2:05 م السبت، 30 سبتمبر 2023

يدخل له عوائد مالية من إيجار شقق بمنزله.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

التأمينات الاجتماعية
1:11 م السبت، 30 سبتمبر 2023

هل يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك للتأمينات؟.. توضيح مهم

الداخلية
1:07 م السبت، 30 سبتمبر 2023

الداخلية: ضبط ( 11465 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (تفاصيل)

الموارد البشرية
12:58 م السبت، 30 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن رسالة قبول الاعتراض على أهلية الضمان

المياه الوطنية
12:45 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف