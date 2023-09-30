يدخل له عوائد مالية من إيجار شقق بمنزله.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى تأثير العوائد المالية من الإيجار، وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم.





تأثير الإيجار على دعم المواطن:

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تأثير المكافأة الجامعية على دعم المواطن:

وكان أحد الملّاك قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. لو أجرت في بيتي شقتين بإيجار رمزي يؤثر علىّ كمستفيد حساب المواطن كيف طريقة الحساب الحد المانع وحد التناقض؟".وجاء الرد :" في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير المكافأة الجامعية على استحقاق دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. إذا أحد الأبناء استلم مكافأة من الجامعة هل لابد من إضافته في الدخل و هل يؤثر على حساب المواطن".وجاء الرد :" تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها ، باختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي" ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".