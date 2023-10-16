يتيمة وتسكن مع شقيقها.. هل تستحق دعم المواطن؟

أ أ
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن أخت توفي والدها وتعيش مع شقيقها وكيفية استحقاقها للدعم.
تسكن مع شقيقها هل تستحق الدعم:
اضافة اعلان
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " أختي يتيمة وساكنة معي.. هل أقدر أضيفها كتابع معي في حساب المواطن؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" أهلا بك.. بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك".
كما تأثير الأبناء التابعين على دعم المواطن:
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لأحد المواطنين بشأن تأثير دخل الأبناء التابعين على دعم المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل دخل الأبناء التابعين يؤثر على حساب المواطن؟".
وجاء الرد :" يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة ،ويختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال " .