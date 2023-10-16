يتيمة وتسكن مع شقيقها.. هل تستحق دعم المواطن؟

تسكن مع شقيقها هل تستحق الدعم: اضافة اعلان



كما تأثير الأبناء التابعين على دعم المواطن:



تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن أخت توفي والدها وتعيش مع شقيقها وكيفية استحقاقها للدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " أختي يتيمة وساكنة معي.. هل أقدر أضيفها كتابع معي في حساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" أهلا بك.. بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك".تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لأحد المواطنين بشأن تأثير دخل الأبناء التابعين على دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل دخل الأبناء التابعين يؤثر على حساب المواطن؟".وجاء الرد :" يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة ،ويختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال " .