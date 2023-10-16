الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

يتيمة وتسكن مع شقيقها.. هل تستحق دعم المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن أخت توفي والدها وتعيش مع شقيقها وكيفية استحقاقها للدعم.

تسكن مع شقيقها هل تستحق الدعم:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " أختي يتيمة وساكنة معي.. هل أقدر أضيفها كتابع معي في حساب المواطن؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" أهلا بك.. بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك".

كما تأثير الأبناء التابعين على دعم المواطن:


تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لأحد المواطنين بشأن تأثير دخل الأبناء التابعين على دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل دخل الأبناء التابعين يؤثر على حساب المواطن؟".

وجاء الرد :" يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة ،ويختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال " .

اقرأ أيضا

مستشفى الملك سلمان
10:09 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مستشفى الملك سلمان يعلن عن وظائف أمنية شاغرة

WhatsApp Image 2023-10-16 at 8.44.01 PM
8:48 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

فرص وظائف
8:26 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فرص وظائف
6:52 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

اقرأ أيضا

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

توضيح من "الجوازات" بشأن إنشاء حساب للمواطن أوالمقيم في جواز سفر مستقل

أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تعرف على الوقت المناسب لتعديل "العنوان الوطني" في حساب المواطن

حساب المواطن 8:13 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

هل بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن 5:39 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الابن مسجل كتابع وحصل على وظيفة .. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

حساب المواطن 5:15 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

حساب المواطن يجيب عن انقطاع الدعم لمواطنة وزوجها لمدة 3 سنوات

اقرأ أيضا

حساب المواطن
2:05 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

اختبار القدرة المعرفية
1:21 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

ارامكو السعودية
12:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

53eb861b-df2b-4d51-a1cc-facd034d5e0f
12:04 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة - جديد
9:11 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10
8:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

حساب المواطن
6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

الجوازات
5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليون ريال