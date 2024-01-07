يبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود

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كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والصحية والتي ترغب بشغلها عن طريق التعاقد، سيبدأ اليوم الأحد، على النحو التالي: اضافة اعلان





طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود



مزايا طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام



1 - طبيب عام "مقيم".2 - اختصاصي تمريض.3 - أمين عام أوقاف الجامعة.4 - اختصاصي تمريض طوارئ.5 - طبيب نائب أخصائي أطفال.6 - مدير شركة أوقاف الجامعة.7 - طبيب نائب أخصائي أعصاب.8 - طبيب نائب أخصائي طب أسرة.9 - طبيب نائب أخصائي مسالك بولية.- بدل سكن- مكافأة تميز- تأمين طبي- راتب مجزي- تأمينات اجتماعية.





طريقة التقديم:

