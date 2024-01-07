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يبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود

جامعة الإمام
جامعة الإمام
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كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والصحية والتي ترغب بشغلها عن طريق التعاقد، سيبدأ اليوم الأحد، على النحو التالي:اضافة اعلان

طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود

1 - طبيب عام "مقيم".
2 - اختصاصي تمريض.
3 - أمين عام أوقاف الجامعة.
4 - اختصاصي تمريض طوارئ.
5 - طبيب نائب أخصائي أطفال.
6 - مدير شركة أوقاف الجامعة.
7 - طبيب نائب أخصائي أعصاب.
8 - طبيب نائب أخصائي طب أسرة.
9 - طبيب نائب أخصائي مسالك بولية.

مزايا طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الإمام

- بدل سكن
- مكافأة تميز
- تأمين طبي
- راتب مجزي
- تأمينات اجتماعية.


طريقة التقديم:

وأكدت أن التقديم على الوظائف الصحية يبدأ اليوم الأحد 1445/6/25هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/7/8هـ.
وللتقديم على الوظائف الإدارية عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني ويستمر حتى الخميس 1445/6/30هـ. 





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