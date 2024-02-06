يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة تبوك بنظام العقود

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كشفت جامعة تبوك، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الفنية والصحية.

وأوضحت أن ذلك سيكون عبر نظام العقود على الوظائف الرسمية على المرتبة "السادسة" و"الخامسة" في عدد من التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية في جامعة تبوك



التخصصات المطلوبة





الشروط العامة



المستندات المطلوبة



تنويه



رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة تبوك

