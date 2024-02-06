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صحيفة تواصل الالكترونية

يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة تبوك بنظام العقود

جامعة تبوك
جامعة تبوك
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كشفت جامعة تبوك، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الفنية والصحية.

وأوضحت أن ذلك سيكون عبر نظام العقود على الوظائف الرسمية على المرتبة "السادسة" و"الخامسة" في عدد من التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان


المسميات الوظيفية في جامعة تبوك

1 - أخصائي تمريض.
2 - محضر مختبر علوم.
3 - فني هندسة كهربائية.
4 - فني تدفئة وتهوية وتكييف.

التخصصات المطلوبة



- كيمياء حيوية
- الكيمياء العامة
- التمريض والقبالة
- تبريد وتكييف الهواء
- تقنية القوى الكهربائية

الشروط العامة

- التقيد بالمؤهلات امام كل وظيفة.
- أن يكون المتقدم غير مرتبط بعمل حكومي.
- أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة.
- فـي حال اختلاف المعلومات المسجلة بالواقع عن واقع الملف يلغى الطلب.
- التقديم على الوظائف الكترونياً على موقع الجامعـة ولـن يـتـم قبـول أي طلـب يـرد للجامعة يدويًا.
- يتم ارفاق المسوغات المطلوبة عن طريق على الرابط المخصص لذلك حيث سيتم استبعاد أي مسوغات غير واضحة أو ناقصـة أو لم يتم ارفاق المستندات الاجبارية المطلوبة لشغل الوظيفة.
- يجب على المتقدم الا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن السنة أو فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية. ‏

المستندات المطلوبة

- نسخة الكترونية من الهوية الوطنية.
-نسخة الكترونيـة مـن المؤهلات العلمية والسجل الاكاديمي.
- نسخة الكترونية من شهادة التخصصات الصحية سارية المفعول
- نسخة الكترونية من المعادلات اذا كان المؤهل من خارج المملكة .
- نسخة الكترونية من شهادات الخبرة مصدقـة مـن جهـة العمل مـع احضار مـا يثبتها من التأمينات الاجتماعية للموظفين في القطاع الخاص التي تتطلب شهادة خبرة
- نسخة الكترونية من شهادة الامتياز للصحيين. نسخة الكترونية من بطاقة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تنويه


- لن يتم استلام أي ملف ورقي في إدارة الجامعة.
- لا يعتبر هذا التقديم ترشيح نهائي إنما هو تقديم فقط.
- سوف يتم اغلاق خاصية ارفاق المستندات عنـد انتهاء فترة التقديم المحددة بالاعلان.
- بعد تحديد الوظيفة المناسبة واستكمال تعبئة نموذج التقديم على المتقدم ارفاق جميع النسخ الإلكترونية بشرط إرفاق كل ملف على حده.
- على المتقدم متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة فقط وذلك بالدخول مـن خـلال رابـط "متابعة الطلب" والذي سوف يحدث باستمرار حسب الاجراءات التي تتخذ على الطلب.
- الوسيلة لابلاغ المتقدمين بنتيجة حالة الطلب وموعد ومكان الاختبارات للمتقدمين تكـون من خلال ايقونة "متابعة الطلب" على نظام التوظيف الالكتروني.
- في حال تبين ان النسخ الالكترونية المرفقة لا تطابق المستندات الأصل يتم إلغاء الطلب فوراً دون الرجوع لصاحب الطلب.
- على المتقدم التأكد من مطابقة شروط الوظيفة لمؤهلاته وخبراته، وسوف يستبعد الطلب الذي لا تنطبق عليه شروط الوظيفة المتقدم عليها.

رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة تبوك

يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/7/25هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1445/8/3هـ.

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