يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

أ أ

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك فيصل، عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس بمرتبه "محاضر" و"معلم ممارس" بنظام العقود وترغب الجامعة بشغلها بمواطنين ومواطنات في الكلية التطبيقية بمختلف التخصصات على النحو التالي:





موعد وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

التخصصات المطلوبة



الشروط



طريقة التقديم

