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صحيفة تواصل الالكترونية

وقف معاش التأمينات للوريث في هذا الحالة!

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحد الأسباب لإيقاف معاش أنظمة التأمينات الاجتماعية عن الوريث. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتوقف المعاش التابع لأنظمة التأمينات الاجتماعية في حال التحاق الوريث بالعمل بأجر 3000 و أكثر".اضافة اعلان



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية، ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة، وفقًا لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن. 
وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة، وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. 
وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. 

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