"وقاء" يطلق الحملة الوطنية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية

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تجهيز فرق ثابتة ومتحركة





تخفيض معدلات النفوق والإصابات





مكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية



أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة نجران الحملة الوطنية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية.وقال مدير "وقاء" بنجران المهندس أحمد علي آل زريع إن هناك فرقاً جاهزة ثابتة ومتحركة للعمل على الحملة.وقال أن الحملة تستهدف مواقع وجود الماشية والأبقار، داعياً مربي الماشية إلى ضرورة التعاون مع فرق التحصين والحرص على الاستفادة من الحملة والتقيد بالتعليمات المقدمة لهم.مؤكداً على ﺃهميتها ﻓﻲ التقليل من معدلات النفوق والإصابات في الحيوانات المستهدفة وﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ضد هذا المرض.وتأتي الحملة في إطار خطط وبرامج المركز، ممثلاً في إدارة الصحة الحيوانية لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والقضاء عليها.وتهدف الحملة إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي ومناعة المواشي ووقايتها من الأمراض، ومنع انتشارها من خلال التحصين باللقاحات المعتمدة، للإسهام في تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها.