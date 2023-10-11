وظائف موسمية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

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أعلنت شركة اتصال الدولية عن توفر فرص موسمية في مطار الملك خالد بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
مكان العمل:
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- مطار الملك خالد بالرياض.
المسمى الوظيفي:
- معد ومقدم قهوة .
التفاصيل:
- مدة العمل: شهر واحد.
- المكافأة: 5000 ريال.
- ساعات العمل: 8 ساعات
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- خبرة او مهارة في مجال إعداد وتقديم القهوة.
3- اللباقة وحسن المظهر.
4- ليس لديه سوابق جنائية وخدماته غير موقوفه.
طريقة التقديم:
- أو تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى - باريستا - في عنوان البريد): [email protected]