الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود1
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (17) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) بالمسميات التالية:اضافة اعلان


 المسميات الوظيفية

- كبير الدعم الفني
- أخصائي أسنان مساعد
- تقني مختبر الأسنان
- موضح طبي ثاني
- مهندس معماري
- داعم فني
- عالم أبحاث أول
- إداري عقود ثاني
- مساعد بحث
- احصائي حيوي
- فني مكتبة
- محاضر في العلوم الإشعاعية
- منسق أبحاث ثالث
- تقني مختبر
- مساعد مكتبة
 

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
 

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- القانون
- علوم المكتبات
- اللغة الانجليزية
- علوم الحاسب
- الدعم الفني
- التصميم الجرافيكي
- الهندسة المعمارية
- الإحصاء الحيوي
- علوم المختبرات السريرية
- علوم صحية
- علوم إشعاعية
- العلاج المناعي
- الصيدلة
- التمريض
- الطب العام
- الطب والجراحة
- طب الأسنان
- أو مايعادلهم
 

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
 

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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