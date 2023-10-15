وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (17) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) بالمسميات التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



المؤهلات المطلوبة:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

