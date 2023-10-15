وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (17) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) بالمسميات التالية:
- كبير الدعم الفني
المسميات الوظيفية
- أخصائي أسنان مساعد
- تقني مختبر الأسنان
- موضح طبي ثاني
- مهندس معماري
- داعم فني
- عالم أبحاث أول
- إداري عقود ثاني
- مساعد بحث
- احصائي حيوي
- فني مكتبة
- محاضر في العلوم الإشعاعية
- منسق أبحاث ثالث
- تقني مختبر
- مساعد مكتبة
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- القانون
- علوم المكتبات
- اللغة الانجليزية
- علوم الحاسب
- الدعم الفني
- التصميم الجرافيكي
- الهندسة المعمارية
- الإحصاء الحيوي
- علوم المختبرات السريرية
- علوم صحية
- علوم إشعاعية
- العلاج المناعي
- الصيدلة
- التمريض
- الطب العام
- الطب والجراحة
- طب الأسنان
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.