وظائف في شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت شركة لوسيد موتورز (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62%) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لشغل وظائف لحملة الثانوية فأعلى، في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) وغيرها – وذلك في (الرياض / جدة) – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفة :-
1- أخصائي مراقبة المستندات.
(Document Control Specialist.)
2- مسؤول الضمان (للثانوية فأعلى).
(Warranty Admin – HRDF.)
3- فني الخدمة (للثانوية فأعلى).
(Service Technician.)
4- مساعد Studio (للثانوية فأعلى).
(Studio Associate.)
5- مساعد المرافق (للثانوية فأعلى).
(Facilities Associate.)
6- مهندس، مستودع ERP.
(Engineer, ERP Warehouse.)
7- مهندس السحابة.
(Cloud Engineer.)
8- محلل أمني.
(Sr. Security Analyst : Level 2.)
9- مدير ، التدقيق الداخلي.
(Manager, Internal Audit.)
10- مشرف منتجات تقنية المعلومات.
(IT Service & Commerce Product supervisor.)
11- مسؤول جدولة البناء.
(Construction Scheduler.)
12- مشرف مبيعات تقنية المعلومات.
(IT Sales Product Supervisor.)
13- فني إصلاح EOL.
(EOL Repair Technician.)
14- محاسب أول.
(Senior Accountant.)
15- أخصائي الأحداث.
(Experiential\ Event Specialist.)
16- أخصائي المنتج.
(Product Specialist.)
17- مدير العمليات التجارية والتميز.
(Business Operations And Excellence Manager -Middle East.)
18- فني متنقل.
(Mobile Technician)
19- مهندس موثوقية قاعدة البيانات.
(Database Reliability Engineer (DBRE), Cloud Platform.)
20- فني متنقل.
(Mobile Technician.)
21- مهندس دعم وظائف الاتصال.
(Sr. Connectivity Support Engineer.)
22- مهندس استجابة الحوادث.
(Incident Response Engineer – Security Analyst: Level3.)
23- محلل نظام Salesforce.
(IT Salesforce System Analyst.)
24- مطور Salesforce.
(IT Salesforce Developer.)
25- مطور تقني متكامل.
(IT Full stack Developer.)
* بالإضافة لوظائف أخرى في مختلف التخصصات.
عن الشركة:-
لوسِد موتورز ( Lucid Motors) هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 62% في أسهمها، تأسست الشركة في عام 2007 وهي المنافس الأميركي لـ TESLA ( المصدر ).
طريقة التقديم:-
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف لوسيد موتورز:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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