وظائف في شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات.. التفاصيل ورابط التقديم

أ أ

أعلنت شركة لوسيد موتورز (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62%) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لشغل وظائف لحملة الثانوية فأعلى، في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) وغيرها – وذلك في (الرياض / جدة) – وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفة :-



1- أخصائي مراقبة المستندات.

(Document Control Specialist.)

2- مسؤول الضمان (للثانوية فأعلى).

(Warranty Admin – HRDF.)

3- فني الخدمة (للثانوية فأعلى).

(Service Technician.)

4- مساعد Studio (للثانوية فأعلى).

(Studio Associate.)

5- مساعد المرافق (للثانوية فأعلى).

(Facilities Associate.)

6- مهندس، مستودع ERP.

(Engineer, ERP Warehouse.)

7- مهندس السحابة.

(Cloud Engineer.)

8- محلل أمني.

(Sr. Security Analyst : Level 2.)

9- مدير ، التدقيق الداخلي.

(Manager, Internal Audit.)

10- مشرف منتجات تقنية المعلومات.

(IT Service & Commerce Product supervisor.)

11- مسؤول جدولة البناء.

(Construction Scheduler.)



12- مشرف مبيعات تقنية المعلومات.

(IT Sales Product Supervisor.)

13- فني إصلاح EOL.

(EOL Repair Technician.)

14- محاسب أول.

(Senior Accountant.)

15- أخصائي الأحداث.

(Experiential\ Event Specialist.)

16- أخصائي المنتج.

(Product Specialist.)



17- مدير العمليات التجارية والتميز.

(Business Operations And Excellence Manager -Middle East.)

18- فني متنقل.

(Mobile Technician)

19- مهندس موثوقية قاعدة البيانات.

(Database Reliability Engineer (DBRE), Cloud Platform.)

20- فني متنقل.

(Mobile Technician.)

21- مهندس دعم وظائف الاتصال.

(Sr. Connectivity Support Engineer.)

22- مهندس استجابة الحوادث.

(Incident Response Engineer – Security Analyst: Level3.)

23- محلل نظام Salesforce.

(IT Salesforce System Analyst.)

24- مطور Salesforce.

(IT Salesforce Developer.)

25- مطور تقني متكامل.

(IT Full stack Developer.)

* بالإضافة لوظائف أخرى في مختلف التخصصات.



عن الشركة:-

لوسِد موتورز ( Lucid Motors) هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 62% في أسهمها، تأسست الشركة في عام 2007 وهي المنافس الأميركي لـ TESLA ( المصدر ).



طريقة التقديم:-



– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف لوسيد موتورز:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة