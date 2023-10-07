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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف في الرياض بشركة تطوير للخدمات التعليمية.. رابط التقديم

فرص وظائف
وظائف
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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


مشرف تطبيقات الأعمال.
اخصائي فني أول تعليم الكتروني.
خبير فني تعليم الكتروني.
مدير المنتج الأول.
والمزيد ...

عن الشركة:


تأسست شركة التعليمية – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في 18 مايو 2012م، لتطوير النظم التعليمية للحصول على التعليم الأمثل في القرن الحادي والعشرين.
وتتطلع "التعليمية" في رؤيتها لأن تكون الشريك الأول في الحلول التعليمية المبتكرة والكاملة، إيماناً منها بأن التعليم أحد دعائم الدول المتقدمة التي تسعى للريادة والتميز.
في وقت أضحى الاهتمام بالتعليم ضرورة حتمية على المجتمعات التي ترغب في أن يكون التعليم محوراً أساسياً، وركيزة، ويحقق التوافق بين مخرجاته وبين احتياجات سوق العمل.

طريقة التقديم:


أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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