وظائف في الرياض بشركة تطوير للخدمات التعليمية.. رابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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