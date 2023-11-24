وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك في مختلف التخصصات

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أعلنت، اليوم الخميس، مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 16 وظيفة شاغرة.





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نبذة عن مسك الخيرية:



طريقة التقديم:

