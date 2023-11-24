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وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك في مختلف التخصصات

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مسك
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أعلنت، اليوم الخميس، مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 16 وظيفة شاغرة.

التخصصات المطلوبة :اضافة اعلان


– إدارة الأعمال.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– المالية.
– المحاسبة.
– التسويق.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– علوم الحاسب.
– إدارة المشاريع.
– الذكاء الاصطناعي.
– التصميم.
– الفنون الجميلة.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة ميكاترونكس.
– الهندسة المعمارية.
– أو ما يعادلها.

نبذة عن مسك الخيرية:


– مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة .

طريقة التقديم:


– أشارت مؤسسة مسك إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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