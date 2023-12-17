وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لدى "مدفوعات شور "

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أعلنت شركة مدفوعات شور (SurePay) عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة (للجنسين) في عدة مجالات إدارية، قانونية، تقنية بإشراف البنك المركزي السعودي ، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة بالتفصيل:



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