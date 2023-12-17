وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لدى "مدفوعات شور "

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أعلنت شركة مدفوعات شور (SurePay) عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة (للجنسين) في عدة مجالات إدارية، قانونية، تقنية بإشراف البنك المركزي السعودي ، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة بالتفصيل:
1- محلل بيانات (Data Analyst):
– شهادة البكالوريوس في (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلها.
– حديث التخرج، لديه خلفية بشكل واضح.
2- مدقق داخلي (Internal Auditor):
– شهادة البكالوريوس في (القانون، إدارة مخاطر) أو ما يعادلها.
– حديث التخرج (لا يشترط الخبرة).
3- مسؤول مشتريات (Procurement Officer):
– شهادة البكالوريوس في (إدارة أعمال، محاسبة) أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 1 سنوات من الخبرة المسبقة.
مكان العمل:
– المقر الرئيسي – الرياض.
طريقة التقديم:
– للتقديم يُرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان: [email protected]
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