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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، عن توفر 6 وظائف شاغرة بمسمى "رجال الأطفاء" لحملة الثانوية فأعلى "بدون خبرة سابقة" حسب الشروط والمتطلبات التالية: اضافة اعلان

وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني للثانوية فأعلى

- رجال إطفاء "لحملة الثانوية فأعلى - لا يشترط الخبرة".



الشروط:

1 - لا يشترط توفر الخبرة.

2 - مستوى جيد في اللغة الإنجليزية مبتدئ فأعلى.

3 - أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.



مهام العمل:

- أداء واجبات أخرى ذات صلة بالوظيفة.

- الاستجابة وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

غيرها من الظروف غير المتوقعة عند ظهورها وإطفاء الحريق.

- الاستجابة بشكل فوري وآمن لمكالمات الطوارئ وغير الطوارئ، وأجهزة إنذار الحريق، وطلبات المساعدة أو

- حضور حوادث الطوارئ التي تحدث داخل مدينة الملك عبد الله الطبية بما في ذلك الحرائق، وانسكابات/مخاطر المواد الخطرة.

- فحص وفحص الموقع بعد التعامل مع الحادث وتقديم تقرير بالنتائج إلى المسؤول الأعلى المعين.

- تنظيف وفحص وصيانة محرك الإطفاء ومعداته، والمساعدة في اختبار صنابير إطفاء الحرائق وفحص

إمدادات المياه في حالات الطوارئ، والتأكد من أن جميع معدات ومركبات الإطفاء في حالة

استعداد مستمر، مع إخطار المسؤول الأعلى عن أي عيوب.

- الحفاظ على محطة الإطفاء والمعدات والأرضيات في حالة نظيفة ومنظمة وخالية من تراكم

المواد القابلة للاحتراق والأوساخ والقمامة.

- أداء جميع واجبات العمل والأنشطة وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها، والهيئات التنظيمية والاعتماد.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) يستمر حتى الثلاثاء 1445/8/3هـ.



