وظائف شاغرة بمطار جدة.. التخصصات ورابط التقديم

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أعلنت
شركة مطارات جدة (JedCo) عبر موقعها
الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في المجالات الإدارية والتقنية
والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف
شركة مطارات جدة:1- مساعد
إداري.
2- مشرف الأمتعة.
3- أخصائي سلاسل الإمداد.
4- أخصائي المشتريات.
5- أخصائي مشتريات أول.
- وغيرها.
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التخصصات
المطلوبة:- التخصصات الإدارية.
- التخصصات الهندسية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات المالية.
نبذة عن
الشركة (ويكيبيديا):- شركة مطارات جدة شركة حكومية سعودية تابعة لشركة مطارات
القابضة، أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى
مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأعلنت الهيئة العامة
للطيران المدني عن إطلاقها في فبراير 2022.
طريقة
التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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