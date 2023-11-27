الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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وظائف شاغرة بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض، لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان


- أخصائي أمن سيبراني
- مدير مكتب

التخصصات المطلوبة:

- السكرتارية

- الأمن السيبراني

- علوم الحاسب

- تقنية المعلومات

- أو مايعادلهم

الشروط العامة :


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.

- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.

- خبرة في مجال العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

طريقة التقديم:

أشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أن التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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