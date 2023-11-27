وظائف شاغرة بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض، لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب التفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- أخصائي أمن سيبراني
- مدير مكتب
التخصصات المطلوبة:
- السكرتارية
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
الشروط العامة :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- خبرة في مجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
طريقة التقديم:
أشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أن التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.