وظائف تعليمية وإدارية في جدة .. رواتب مميزة ومزايا عديدة

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أعلنت مدارس قرطبة الأهلية بجدة عن فتح باب التوظيف في التخصصات التعليمية والإدارية المتاحة لديها برواتب ومزايا متعددة للعمل لديها بمدينة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



وظائف تعليمية في جدة:



المزايا والحقوق الوظيفية:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



1- معلم فصل - صفوف أولية.2- معلم فصل - صفوف عليا3- معلم لغة عربية.4- معلم رياضيات.5- معلم علوم ابتدائي ومتوسط.6- معلم لغة انجليزية.7- معلم تربية إسلامية8- معلم تربية بدنية.9- معلم تربية فنية.10- معلم حاسب آلي.11- معلم اجتماعيات.12- معلم مهارات تفكير.13- معلم تربية مهنية.14- معلم علوم إدارية.15- موجه طلابي.16- موجه طلابي (يجيد اللغة الإنجليزية).17- محضر مختبر.18- رائد نشاط.19- مراقب طلبة.20- معلم روبوت21- ELA Teacher.22- Math Teacher.23- Science Teacher.24- PE Teacher.25- Art Teacher.- وغيرها من التخصصات.شروط التقديم على الوظائف:1- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى للوظائف التعليمية.2- أولوية التوظيف للسعوديين.3- يشترط الخبرة في التخصصات التعليمية سنتين كحد أدنى.4- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية في وظيفة الموجه الطلابي.- رواتب مميزة.- التأمين الطبي للموظف وعائلته.- تنمية مهنية للموظف.- خصم خاص للأبناء.- بيئة عمل مميزة.- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/08/09هـ الموافق 2024/02/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.- من خلال الرابط التالي: