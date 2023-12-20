الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بعدة تخصصات

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
أ أ
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر 14 وظيفة شاغرة بالرياض والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:اضافة اعلان


1- مدير مشاريع.
2- مدير قسم الرقابة والرصد.
3- أخصائي إعلام.
4- مدير قسم الدعم والمساندة.
5- مدير قسم الطوارئ البيئية.
6- مدير قسم الرقابة والرصد.
7- مدير قسم التصاريح والتراخيص.
8- أخصائي استمرارية أعمال.
9- مدير إدارة استمرارية الأعمال.
10- رئيس قسم المعلومات الجيومكانية.
11- أخصائي نظم معلومات جيومكانية.
12- ممثل بيانات أعمال.
13- مسؤول إدارة البيانات.
14- مسؤول إتاحة البيانات.

التخصصات المطلوبة :


- إدارة الأعمال.
- إدارة المخاطر.
- تقنية المعلومات.
- علوم الحاسب.
- إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.
- نظم المعلومات الجغرافية.
- علم البيانات.
- هندسة البرمجيات.
- التأمين.
- التخصصات الهندسية.
- أو ما يعادلها.

أماكن العمل:

- الرياض.
- المنطقة الشرقية.

نبذة عن المركز:


- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019م، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/07هـ الموافق 2023/12/20م.
طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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