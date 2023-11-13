الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك" في عدة تخصصات

سالك
سالك
أ أ
أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية ومالية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:

1- مساعد التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

2- أخصائي أول التميز التنظيمي:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- مساعد التدقيق الداخلي:

- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

4- مسؤول الاستثمار الدولي (الحبوب):
- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

نبذة عن الشركة:

- شركة سعودية متخصصة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني ، تسعى سالك للحصول على فرص استثمارية في البلدان التي ترحب بالاستثمارات الخارجية وتتمتع بمزايا نسبية.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

اقرأ أيضا

حساب مواطن
8:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

شركة التصنيع الوطنية
6:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 6 مدن

ابشر
5:38 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

4 خطوات لإصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

"المالية" تعلن فرص تدريب وتوظيف للخريجين في مختلف التخصصات

توضيح عاجل بخصوص منح الدعم السكني للأرامل

سارع بالتقديم.. استمرر القبول بعشرات الوظائف في القوات المسلحة

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

توضيح عاجل من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمانة جدة 1:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

شركة نقل وتقنيات المياه 10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

نيوم 1:01 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. 400 وظيفة شاغرة بنيوم بمختلف التخصصات

برنامج الربط الجوي 10:53 م السبت، 04 نوفمبر 2023

برنامج الربط الجوي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

اقرأ أيضا

الجوازات
10:37 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"

الراتب -- ريال - الموارد
10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

حساب المواطن (11)
8:02 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل.. لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء

حساب المواطن - الدعم الشهري
3:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد طلاقها لا يوجد لديها تابعين.. كيف تحصل على دعم المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب مواطن
8:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

الشرطة المغربية
6:48 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

صفائح ممتلئة بالكوكايين.. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم بدولة عربية

h
6:21 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. وذئب كان في انتطاره (فيديو)

معيض اليامي
6:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "معيض اليامي" يروي تفاصيل عمله البطولي لإنقاذ عائلة من حريق شب بمنزلهم في الدمام