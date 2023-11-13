وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك" في عدة تخصصات

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أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية ومالية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الوظائف المتاحة:



1- مساعد التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.



2- أخصائي أول التميز التنظيمي:



- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.



3- مساعد التدقيق الداخلي:



- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.



4- مسؤول الاستثمار الدولي (الحبوب):

- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.



نبذة عن الشركة:



- شركة سعودية متخصصة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني ، تسعى سالك للحصول على فرص استثمارية في البلدان التي ترحب بالاستثمارات الخارجية وتتمتع بمزايا نسبية.



طريقة التقديم:



- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا



