وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك "ياسرف".. التفاصيل كاملة

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية، عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:
الوظائف المتاحة:
- مستشار أول
- محلل التخطيط المالي
- مدير عام الصحة والسلامة
- محلل الأمن السيبراني
- مستشار
- مهندس الحماية من الحرائق (لاتتطلب خبرة)
- ميكانيكي أول (لاتتطلب خبرة)
- رئيس قسم سياسات وتخطيط الموارد البشرية
مزايا العمل في شركة ياسرف:
- مرتبات تنافسية.
- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
- برنامج الإدخار الوظيفي.
- بدل مواصلات.
- بدل سكن.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.
- بدل نقل.
- مكافأة سنوية.
- برامج تدريب وتطوير.
نبذة عن الشركة:
ياسرف (YASREF) هو الاسم المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة التي تأسست في سنة 2012م كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وعملاق صناعة التكرير في الصين والأكبر في آسيا شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تعالج الزيت العربي الثقيل، وتبلغ حصة ملكية أرامكو السعودية في هذه المصفاة العملاقة 62.5% و 37.5% لشركة سينوبك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي : اضغط هنا
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