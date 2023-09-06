وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) عن طريق التعاقد وفقاً للشروط المعلن عنها في الكليات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الكليات:



- الاقتصاد والعلوم الإدارية.

- الإعلام والاتصال.

- علوم الحاسب والمعلومات.

- العلوم.

- الطب.

- الهندسة.



التفاصيل:



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موعد التقديم:



- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/02/22هـ الموافق 2023/09/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.



طريقة التقديم:



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