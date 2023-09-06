وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) عن طريق التعاقد وفقاً للشروط المعلن عنها في الكليات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الكليات:
- الاقتصاد والعلوم الإدارية.
- الإعلام والاتصال.
- علوم الحاسب والمعلومات.
- العلوم.
- الطب.
- الهندسة.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/02/22هـ الموافق 2023/09/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا