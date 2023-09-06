الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) عن طريق التعاقد وفقاً للشروط المعلن عنها في الكليات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الكليات:

- الاقتصاد والعلوم الإدارية.
- الإعلام والاتصال.
- علوم الحاسب والمعلومات.
- العلوم.
- الطب.
- الهندسة.

التفاصيل:

اضغط هنا

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/02/22هـ الموافق 2023/09/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صندوق الاستثمارات العامة
8:25 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

هيئة السوق المالية
6:45 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة السوق المالية

مساند العمالة المنزلية
4:28 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"مساند" تتيح استقدام أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية

اقرأ أيضا

تنويه مهم بخصوص تسجيل المطلقة "الأجنبية" في حساب المواطن؟

بادر بالتقديم الآن .. المجلس الصحي يُعلن عن وظائف إدارية وصحية

بشرى من سكني بخصوص القسط الميسر.. التفاصيل والشروط

رابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن بمكة تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن
8:06 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم حول مصير حساب المواطن

امانة المدينة
2:52 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة عبر جدارات

هيئة الحكومة الرقمية - صدف
1:47 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

هيئة الحكومة الرقمية تعلن عن تفاصيل برنامج نمو لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

شركة المياه الوطنية
9:45 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة