الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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وزارة المالية تعلن عن دورات حكومية مجانية عن بُعد عبر منصة دروب

وزارة المالية
وزارة المالية
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أعلنت وزارة المالية عبر منصة (دروب) إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن برنامج (برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة) عدد 8 دورات تدريبية مجانية (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الدورات المتاحة:


1- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (3 دورات).
2- أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (دورتان).
3- إدارة التغيير والتحديات لتحوُّل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
4- تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحوُّل إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
5- مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحوُّل إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

ملاحظة:


- يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.

نبذة عن البرنامج:


- سعياً إلى تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030، يهدف برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة إلى توفير مواد تعليمية إلكترونية وتفاعلية؛ لدعم عملائها من منسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل فهم السياسات والإجراءات الداعمة للعمليات المالية والتعاقدية.

نبذة عن دروب:


- (دروب) منصة وطنيّة للتدريب الإلكتروني وإحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تمكين القوى العاملة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

طريقة التسجيل:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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