وزارة الطاقة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 40 وظيفة ، لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض - جدة - الخفجي - جازان - المدينة المنورة - عرعر - حائل - الباحة - سكاكا - نجران - الظهران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف وزارة الطاقة:- مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات.
- كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات.
- مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات.
- رئيس قسم التدريب.
- مدير إدارة المشتريات.
- أمين مستودع.
- اخصائي أول تحليل بيانات.
- فني أعمال لوجستية - سائق.
- وغيرها من الوظائف.
أماكن العمل:
- الرياض.
- جدة.
- الخفجي.
- جازان.
- المدينة المنورة.
- عرعر.
- حائل.
- الباحة.
- سكاكا.
- نجران.
- الظهران.
المؤهلات المطلوبة:- الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.