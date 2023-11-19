وزارة الطاقة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

أ أ
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (39) وظيفة شاغرة، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 5 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، ينبع) على النحو التالي:
الوظائف المتاحة:
- مدير المشاريع البحثية
- مشرف فريق (وظائف متعددة)
- فني أول
- خبير أزمات
- خبير سياسات وأداء وامتثال بيئي
- خبير مجالس ولجان دولية
- مراقب ميداني (وظائف متعددة)
- أخصائي حماية
- أخخصائي أول تميز العلاقات
- أخصائي اتصالات ادارية
- أخصائي أول اتصالات ادارية
- أخصائي توقيع أول
- أخصائي عرض أول
- أخصائي سير معاملات
- أخصائي أول تراخيص
- أخصائي تراخيص
- أخصائي مشاريع بحثية
- أخصائي أول متابعة الالتزام
- أخصائب أول منظمات دولية
- أخصائي شراكات استراتيجية
- أخصائي قياس أداء
- أخصائي أول قياس أداء
- أخصائي أول عمليات بيانات
- أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي
- أخصائي أول سياسات و أداء وامتثال بيئي
- أخصائي أول تنسيق وامتثال
- أخصائي أول أراضي ومحجوزات
- أخصائي مراقبة سير معاملات
- مهندس محترف قياس زيت وغاز
- مهندس أول استدامه وتغير مناخي
- وظائف آخرى
المؤهلات المستهدفة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل:
- الرياض
- جدة
- الشرقية
- ينبع
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".