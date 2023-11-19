وزارة الطاقة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (39) وظيفة شاغرة، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 5 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، ينبع) على النحو التالي: اضافة اعلان





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