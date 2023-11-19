الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

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وزارة الطاقة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة الطاقة السعودية
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (39) وظيفة شاغرة، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 5 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، ينبع) على النحو التالي:اضافة اعلان
 

الوظائف المتاحة:


- مدير المشاريع البحثية 
- مشرف فريق (وظائف متعددة)
- فني أول 
- خبير أزمات 
- خبير سياسات وأداء وامتثال بيئي 
- خبير مجالس ولجان دولية     
- مراقب ميداني (وظائف متعددة)
- أخصائي حماية 
- أخخصائي أول تميز العلاقات 
- أخصائي اتصالات ادارية 
- أخصائي أول اتصالات ادارية 
- أخصائي توقيع أول 
- أخصائي عرض أول 
- أخصائي سير معاملات 
- أخصائي أول تراخيص   
- أخصائي تراخيص 
- أخصائي مشاريع بحثية 
- أخصائي أول متابعة  الالتزام
- أخصائب أول منظمات دولية 
- أخصائي شراكات استراتيجية  
- أخصائي قياس أداء 
- أخصائي أول قياس أداء 
- أخصائي أول عمليات بيانات 
- أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي 
- أخصائي أول سياسات و أداء  وامتثال بيئي 
- أخصائي أول تنسيق وامتثال 
- أخصائي أول أراضي ومحجوزات 
- أخصائي مراقبة سير معاملات
- مهندس محترف قياس زيت وغاز
- مهندس أول استدامه وتغير مناخي 
- وظائف آخرى

المؤهلات المستهدفة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
 

مناطق العمل:

 
- الرياض
- جدة
- الشرقية
- ينبع
 

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".





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