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وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة ممثلة في (تجمع القصيم الصحي) عن توفر فرص توظيف للجنسين عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، في مختلف التخصصات، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:اضافة اعلان

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
- ان تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على اي وظيفة او عمل خلال الست أشهر الماضية.
- الا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.
- لا يتشرط الخبرة.

مزايا البرنامج:

- مكافأة مالية وقدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى من صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).
- تغطية تأمين ضد المخاطر.
- شهادة خبرة من صندوق التنمية البشرية هدف بعد اتمام البرنامج.

طريقة التقديم:

التقديم متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/05/15هـ (الموافق 2023/11/29 م).

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