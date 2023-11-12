وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

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أعلنت وزارة الصحة ممثلة في (تجمع القصيم الصحي) عن توفر فرص توظيف للجنسين عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، في مختلف التخصصات، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه: اضافة اعلان



شروط التقديم:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

- ان تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على اي وظيفة او عمل خلال الست أشهر الماضية.

- الا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

- لا يتشرط الخبرة.



مزايا البرنامج:



- مكافأة مالية وقدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى من صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).

- تغطية تأمين ضد المخاطر.

- شهادة خبرة من صندوق التنمية البشرية هدف بعد اتمام البرنامج.



طريقة التقديم:



التقديم متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/05/15هـ (الموافق 2023/11/29 م).



