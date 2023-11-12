وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في (تجمع القصيم الصحي) عن توفر فرص توظيف للجنسين عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، في مختلف التخصصات، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
- ان تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على اي وظيفة او عمل خلال الست أشهر الماضية.
- الا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.
- لا يتشرط الخبرة.
مزايا البرنامج:
- مكافأة مالية وقدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى من صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).
- تغطية تأمين ضد المخاطر.
- شهادة خبرة من صندوق التنمية البشرية هدف بعد اتمام البرنامج.
طريقة التقديم:
التقديم متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/05/15هـ (الموافق 2023/11/29 م).