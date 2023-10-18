وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التجنيد الموحد

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أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1445هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

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الرتب العسكرية:

- جندي.

- جندي أول.

- عريف.

- وكيل رقيب.

- رقيب.



المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.



القوات المسلحة وأفرعها:

1- القوات المسلحة السعودية.

2- القوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- القوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.





من التخصصات (قابلة للتحديث - هذه تخصصات الفترة السابقة):

- التصوير الضوئي.

- التصوير الضوئي الفوتوغرافي.

- الأجهزة والآلات المكتبية.

- الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

- التصوير الفوتوغرافي.

- اللغة الإنجليزية (عام).

- اللغة الإنجليزية والترجمة.

- الإعلام.

- الإدارة العامة.

- الموارد البشرية.

- إدارة الأعمال.

- نظم المعلومات الإدارية.

- إدارة المستودعات.

- إدارة الجودة.

- إدارة سلسلة الإمدادات.

- القانون العام.

- القانون الخاص.

- القانون الجنائي.

- التحقيق الجنائي.

- القانون التجاري.

- القانون الدولي.

- الدراسات القضائية.

- تقنية الهندسة الكيميائية.

- الهندسة الكهربائية.

- تقنية الهندسة الكهربائية.

- تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

- هندسة الحاسب الآلي.

- هندسة الشبكات.

- الهندسة الميكانيكية.

- تقنية الهندسة الميكانيكية.

- هندسة المساحة.

- تقنية هندسة المساحة.

- تمريض.

- التغذية العلاجية.

- الصحة والسلامة المهنية.

- الدفاع المدني.

- أمين مستودع.

- إدارة أنظمة الشبكات.

- البرمجة وعلوم الحاسب.

- هندسة البرمجيات.

- نظم المعلومات.

- الدعم الفني.

- الهندسة الكيميائية.

- التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

- التاريخ.

- اللغة الإنجليزية ( عام ).

- اللغة الفرنسية والترجمة.

- اللغة العبرية.

- اللغة الفارسية.

- اللغة الإسبانية.

- الاقتصاد العام.

- العلوم السياسية.

- علوم المكتبات والمعلومات.

- إدارة الأعمال الدولية.

- العلاقات العامة.

- القانون.

- إدارة مشاريع.

- الأجهزة السمعية والمرئية.

- الكهرباء الإنشائية.

- الكهرباء الصناعية.

- الإلكترونيات.

- ميكانيكا السيارات.

- تبريد وتكييف الهواء.

- النجارة العامة.

- الخياطة الرجالية.

- فني مطابع.

- المحاسبة.

- الإدارة المالية.

- الإدارة المكتبية.

- تصميم المنتجات.

- علم الاجتماع.

- ا لمحاسبة.

- السكرتارية التنفيذية.

- تقنية هندسة الحاسب الآلي.

- تقنية هندسة الشبكات.

- التغذية وعلوم الأطعمة.

- المختبرات الطبية.

- الإدارة الفندقية.

- خدمة الطعام والشراب.

- إنتاج الطعام (الطهي).

.. وغيرها من التخصصات.



1- شروط التقديم (رجالية):

- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .

- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.



2- شروط التقديم (نسائية):

- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

- أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

- أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/04/21هـ الموافق 2023/11/05م.



طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

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