وزارة الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف المدنية في المجالات (الإدارية والفنية والصحية والطبية) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- سكرتير طبي
- صيدلي
- مترجم
- منسق حركة
- مدير وحدة إدارة المعرفة
- مدير مركز
- مراجع جودة إكلينيكي
- مسؤول سلامة
- مأمور مستودعات
- مشرف صيانة وتشغيل
- أخصائي مشاريع
- أخصائي تقنية المعلومات
- أخصائي تطوير أعمال
- أخصائي صحة وسلامة مهنية
- أخصائي تثقيف صحي
- أخصائي إدارة مخاطر أول
- أخصائي خدمات المرضى
- أخصائي بيانات
- أخصائي إدارة الجودة
- أخصائي تموين
- كبير أخصائيين خدمات مساندة
- فني صيانة وتشغيل
- أخصائي مكافحة عدوى
- أخصائي تغذية إكلينيكية
- فنى سحب دم
- أخصائي مختبر طبي
- أخصائي السموم
- أخصائي تمريض
- أخصائي اجتماعي
- أخصائي نفسي اكلينيكي
- أخصائي نفسي
- طبيب نائب طب الأسرة
- طبيب استشاري طب الأسرة
- طبيب استشاري طب نفسي
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدمين من المواطنين
- حاصل على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
- توفر تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوثائق المطلوب إرفاقها:
- السيرة الذاتية
- صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
- صورة الهوية الوطنية.
- صورة سارية من التصنيف المهني (من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من يوم الاثنين 1445/4/22هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/5/2هـ.