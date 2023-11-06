وزارة الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف المدنية في المجالات (الإدارية والفنية والصحية والطبية) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



الشروط العامة:



الوثائق المطلوب إرفاقها:





طريقة التقديم:

