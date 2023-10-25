وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في سفارة المملكة بهذه الدولة

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية بسفارة المملكة في البرازيل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
باحث.
مترجم (لغة إسبانية -برتغالية).
سكرتير تنفيذي.
وظيفة إدارية مساندة.
المزايا:
أجر شهري.
بدل سكن.
تأمين طبي.
تذاكر سنوية.
بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
بدلات أخرى.
طريقة التقديم:
أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/04/11هـ الموافق 2023/10/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).