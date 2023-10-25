وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في سفارة المملكة بهذه الدولة

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية بسفارة المملكة في البرازيل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:



المسميات الوظيفية:



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مترجم (لغة إسبانية -برتغالية).

سكرتير تنفيذي.

وظيفة إدارية مساندة.

المزايا:



أجر شهري.

بدل سكن.

تأمين طبي.

تذاكر سنوية.

بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.

بدلات أخرى.

طريقة التقديم:



أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/04/11هـ الموافق 2023/10/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م.



للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم - (اضغط هنا).