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وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في سفارة المملكة بهذه الدولة

الخارجية
الخارجية
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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية  بسفارة المملكة في البرازيل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

 باحث.اضافة اعلان
 مترجم (لغة إسبانية -برتغالية).
 سكرتير تنفيذي.
 وظيفة إدارية مساندة.
المزايا:

 أجر شهري.
 بدل سكن.
 تأمين طبي.
 تذاكر سنوية.
 بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
بدلات أخرى.
طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/04/11هـ الموافق 2023/10/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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