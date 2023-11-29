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وزارة الحج: نتوسع في الشراكات لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج، والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم.اضافة اعلان

دور التوعية في تجويد الخدمات

مشيرا إلى أن التوعية تلعب دورا حاسما في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

المخاطر المحتملة المتعلقة بالحج

وأشار إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج، مؤكدا الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.

تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفض التسهيلات

ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعا في الطرق والوسائل والمحتوى.
وشدد على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.

أهداف الورشة:

1ـ إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
2ـ تفعيل الشراكات التوعوية وتبادل الخبرات.
3ـ بناء رسالة توعوية شاملة.
4ـ تعزيز الوصول لمنظومة الحج والعمرة.

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