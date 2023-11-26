وزارة التعليم: 5 خطوات لاختيار ورعاية المعلمين المتميزين

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أعدت وزارة التعليم خطة لتحديد المتميزين من شاغلي الوظائف التعليميَّة، من خلال إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة، بناءً على المعايير المعتمدة عبر اختبارات لتحديد المهارات والمستوى المهني. اضافة اعلان

يأتي ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، بعد إجازة لمدة أسبوع، والذي ينتهي في 22 من فبراير لعام 2024، ومن المقرر بدء الفصلِ الدراسيِّ الثالثِ في 3 من مارس، وينتهي في 10 من يونيو.





الالتزام بلائحة شاغلي الوظائف التعليمية



تطبيق إجراءات تقييم عادلة ودقيقة



إمداد المعلمين بالخبرات والمهارات اللازمة



خطَّة لرعاية المعلِّمين المتميِّزين



وشدَّدت الوزارة على إدارات التَّعليم الالتزام في هذا الإطار بلائحة شاغلي الوظائف التعليمية الصادرة من وزارة الموارد البشرية.وتنفيذ توصيات إدارة شؤون المعلمين والمتعلِّقة برعاية شاغلي الوظائف التعليمية في المناصب العُليا والمعلمين الذين يتمتَّعُون بإمكانات عالية.وتطبيق إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة بناءً على المعايير المعتمدة. وستسهم الخطَّة في تحفيز وإذكاء روح التنافس بين المعلمين والمعلمات.واتساقًا مع برنامج تنمية القدرات البشريَّة أطلقت الحكومةُ مشروعَ الاستثمار الأمثل للكوادر التعليميَّة منذُ مدَّة ليست ببعيدةٍ.وتهدف الوزارة إلى تدريب وتأهيل المعلمين وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإعداد كوادر تعليميَّة على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في التَّدريس، والتَّعامل مع مختلف المواقف التعليميَّة بذكاء وسرعة بديهة.ويُشترط حصول المتقدِّم على شهادة البكالوريوس كحدٍّ أدنى، فيما المعلِّمُون الأكثرُ ترشيحًا للقبول في هذا المشروع هم معلمو اللغة العربيَّة والدِّراسات الإسلاميَّة.1ـ إجراءات تقييم عادلة ودقيقة2ـ اختبارات لتحديد المهارات والمستوى المهني3ـ الالتزام بلائحة شاغلي الوظائف التعليميَّة4ـ تنفيذ توصيات إدارة شؤون المعلِّمين5ـ تحفيز وإذكاء روح التَّنافس بين المعلِّمين والمعلِّمات