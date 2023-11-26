الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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وزارة التعليم: 5 خطوات لاختيار ورعاية المعلمين المتميزين

المعلمين الجدد
اختيار المعلمين المتميزين
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أعدت وزارة التعليم خطة لتحديد المتميزين من شاغلي الوظائف التعليميَّة، من خلال إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة، بناءً على المعايير المعتمدة عبر اختبارات لتحديد المهارات والمستوى المهني. اضافة اعلان
يأتي ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، بعد إجازة لمدة أسبوع، والذي ينتهي في 22 من فبراير لعام 2024، ومن المقرر بدء الفصلِ الدراسيِّ الثالثِ في 3 من مارس، وينتهي في 10 من يونيو.

الالتزام بلائحة شاغلي الوظائف التعليمية

وشدَّدت الوزارة على إدارات التَّعليم الالتزام في هذا الإطار بلائحة شاغلي الوظائف التعليمية الصادرة من وزارة الموارد البشرية.
وتنفيذ توصيات إدارة شؤون المعلمين والمتعلِّقة برعاية شاغلي الوظائف التعليمية في المناصب العُليا والمعلمين الذين يتمتَّعُون بإمكانات عالية.

تطبيق إجراءات تقييم عادلة ودقيقة

وتطبيق إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة بناءً على المعايير المعتمدة. وستسهم الخطَّة في تحفيز وإذكاء روح التنافس بين المعلمين والمعلمات.
واتساقًا مع برنامج تنمية القدرات البشريَّة أطلقت الحكومةُ مشروعَ الاستثمار الأمثل للكوادر التعليميَّة منذُ مدَّة ليست ببعيدةٍ.

إمداد المعلمين بالخبرات والمهارات اللازمة

وتهدف الوزارة إلى تدريب وتأهيل المعلمين وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإعداد كوادر تعليميَّة على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في التَّدريس، والتَّعامل مع مختلف المواقف التعليميَّة بذكاء وسرعة بديهة.
ويُشترط حصول المتقدِّم على شهادة البكالوريوس كحدٍّ أدنى، فيما المعلِّمُون الأكثرُ ترشيحًا للقبول في هذا المشروع هم معلمو اللغة العربيَّة والدِّراسات الإسلاميَّة.

خطَّة لرعاية المعلِّمين المتميِّزين

1ـ إجراءات تقييم عادلة ودقيقة
2ـ اختبارات لتحديد المهارات والمستوى المهني
3ـ الالتزام بلائحة شاغلي الوظائف التعليميَّة
4ـ تنفيذ توصيات إدارة شؤون المعلِّمين
5ـ تحفيز وإذكاء روح التَّنافس بين المعلِّمين والمعلِّمات

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