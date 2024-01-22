الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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وزارة التعليم تعلن عن 95 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل (95) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف وزارة التعليم


- وزارة التعليم (عدد 5)
- إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة (عدد 25)
- إدارة التعليم بمحافظة العلا (عدد 33)
- إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة (عدد 35)
- إدارة التعليم بمحافظة المهد (عدد 3)

المسميات الوظيفية:


- أخصائي تنظيم إداري (عدد 40)
- أخصائي خدمة عملاء (عدد 15)
- كاتب موارد بشرية (عدد 17)
- أخصائي عمليات موارد بشرية (عدد 2)
- رسام تعبيري (عدد 2)
- معلم لغة إشارة (عدد 3)
- أخصائي أمن سيبراني (عدد 6)
- أخصائي دعم فني (عدد 6)
- محاسب (عدد 6)
- مصمم جرافيك (عدد 4)

الفئات المستهدفة:


- خريجي وخريجات الدبلوم
- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات المحددة لكل وظيفة.
- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
- لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج (تمهير):

 
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن (تمهير):


برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

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