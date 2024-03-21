وربطها مع حساب أبشر.. تفعيل خدمة التوقيع الرقمي لبرنامج كفالة

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أعلنت مجموعة stc -ممكن التحول الرقمي-، عن توقيع شركتها التابعة sirar by stc مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن بدء أعمال التوقيع الرقمي "خدمة توقيع" المقدم من sirar by stc، بهدف تطبيق التوقيعات الرقمية الموثوقية على الوثائق والمعاملات الإلكترونية.



خدمة التوقيع الرقمي:

أهداف برنامج كفالة:

وتمكن خدمة التوقيع الرقمي، الأنظمة والعمليات والتقنية المستخدمة في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني باستخدام شهادات إلكترونية "خدمة توقيع" وربطها مع حساب "أبشر" لمالك المنشآة.ويسهم البرنامج من خلال التوقيع الرقمي في تسريع إجراءات إصدار الضمانات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسهولة التوقيع الإلكتروني على المستندات للعملاء من أي مكان وزمان.ويسعى برنامج "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل، عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأكدت مجموعة stc أن خدمة التوقيع الرقمي تنسجم مع إستراتيجية المجموعة ممكنًا رقمي لمختلف القطاعات في المملكة تماشيًا مع التحول الرقمي وأهداف الرؤية، بما يثري حياة عملائها، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، حيث إن هذه الخدمة مشفرة وآمنة بالكامل لحفظ خصوصية المعلومات.