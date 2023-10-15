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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة سوق المال تعلن فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي بمزايا تنافسية

هيئة سوق المال
هيئة سوق المال
أ أ
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أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (التدريب التعاوني 2024م) الترم الدراسي الثاني.
والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص)،


مزايا تنافسية

وتقدم لهم الهيئة المزايا التنافسية إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج، ولك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.


التخصصات:

1- جميع تخصصات (إدارة الأعمال).
2- جميع تخصصات (تقنية المعلومات).
3- جميع تخصصات (الإعلام).
4- القانون.
5- اقتصاد.
6- المخاطر.
7- إحصاء.

أهدف البرنامج:

1- المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
2- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.


الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- خطاب اعتماد التدريب.
3- انتظام كلي.
4- معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).
5- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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