هيئة سوق المال تعلن فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي بمزايا تنافسية

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أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (التدريب التعاوني 2024م) الترم الدراسي الثاني.
والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص)،
وتقدم لهم الهيئة المزايا التنافسية إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج، ولك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
مزايا تنافسية
1- جميع تخصصات (إدارة الأعمال).
التخصصات:
2- جميع تخصصات (تقنية المعلومات).
3- جميع تخصصات (الإعلام).
4- القانون.
5- اقتصاد.
6- المخاطر.
7- إحصاء.
أهدف البرنامج:1- المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
2- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.
1- سعودي الجنسية.
الشروط:
2- خطاب اعتماد التدريب.
3- انتظام كلي.
4- معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).
5- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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