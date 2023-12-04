الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعلن عن وظائف إدارية وتقنية

هيئة رعاية ذوي الإعاقة
هيئة رعاية ذوي الإعاقة
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أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة – وذلك وفقًا للتفاصيل أدناه:

المسميات الوظيفة:-اضافة اعلان

1- رئيس قسم السجل الوطني.
– إدارة قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يسهل الوصول إلى المعلومات عند الحاجة لها، وتحليل المعلومات والبيانات التي يتم جمعها وإعداد تقارير إحصائية وتحليلية، وضمان توفرها للجهات ذات العلاقة.

2- أخصائي نظم وتطبيقات.
– تولّي كافة الأعمال الخاصة بتقديم ما يلزم من نظم وتطبيقات مختلفة من خلال تحديد احتياجات كافة إدارات وأقسام الهيئة من النظم التي تدعم سير عملهم، وتنسيق  كل ما يلزم لإعداد وتشغيل وصيانة وتطوير وحماية تلك النظم، والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الاستخدام الأمثل لها، فضلاً عن متابعة أداء وجودة النظم وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بهم للعمل على زيادة كفاءة الأداء وفاعليته .

3- أخصائي تخطيط مشاريع.
– القيام بالعمليات التشغيلية المتعلقة بتخطيط المشاريع؛ والتي تشمل إجراء دراسات الجدوى والتحليلات الاقتصادية ووضع الخطط وإعداد خطط العمل الزمنية وغيرها وذلك بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية، بالإضافة إلى تطوير النماذج ورفع التقارير وتطوير قاعدة البيانات المعنية بما يدعم مصلحة الهيئة ويعزز من تحقيق أهدافها.

4- أخصائي إعلام وتواصل اجتماعي.
– تنفيذ وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالتواصل الإعلامي والاجتماعي بما يشمل التواصل والتنسيق والتنظيم بين الجهات الداخلية والخارجية المختلفة، وإعداد المحتوى الإعلامي ليتم نشره عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وصفحاتها الالكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إدارة ومتابعة وتحديث تلك المواقع والرد على التعليقات والأسئلة والاستفسارات، فضلاً عن التعامل مع المعلومات الخاطئة التي يتم نشرها عن الهيئة، والعمل على تصحيحها.

5- أخصائي حماية بيانات.
– القيام بجميع الأعمال الخاصة بحماية أمن البيانات والوثائق في الهيئة، بما يشمل وضع السياسات والإجراءات وتصميم النظم المتعلقة بحماية البيانات، ووضع الضوابط الأمنية والتحكم في إمكانية الوصول إلى الملفات والوثائق وغيرها.

6- مدير التواصل المؤسسي.
– التحقق من اتساق أنشطة ومحتوى التواصل المرسل للجهات الداخلية أو الخارجية مع أهداف وقيم الهيئة، بهدف ضمان إيصال الرسائل المناسبة لجمهورها المحدد، ويشمل ذلك كافة وسائل التواصل؛ المقروء والمسموع والمرئي وغيرها بما يناسب الاحتياج.

7- أخصائي إدارة الأداء.
– دراسة وتحليل البيانات المتمحورة حول مستويات أداء الجهات الخدمية والخاصة في المملكة وعمل التحليلات والإحصاءات اللازمة وذلك باستخدام كافة المصادر التقنية المتاحة، وتقديم التوصيات والدعم بناءً على النتائج، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الدورية والتي من شأنها قياس سرعة تحقيق الجهات الخدمية والخاصة لمعايير الأداء مع حساب المدة الزمنية المتعلقة بذلك بهدف تحسين عملية التخطيط بشكل أفضل.

عن الهيئة:
هيئة حكومية تهدف الى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
تأسست هيئــة رعايــة الأشخاص ذوي الإعاقة بموجــب قــرار مجلــس الـوزراء رقـم (266) وتاريـخ 1439/5/27هـ، ويحـدد التنظيــم مهــام الهيئــة واختصاصاتهــا، وهي المظلــة الرســمية الجامعــة لــكل مــا يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة فـي المملكـة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الموقع الرسمي: اضغط هنا

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