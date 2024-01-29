هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف هيئة تنمية الصادرات
- أخصائي أول عمليات رأس المال البشري.
الهدف الوظيفي:
- تنفيذ عمليات رأس المال البشري وتوفير الخدمات المتعلقة بالموظفين وفقاُ للسياسات والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- تنفيذ العمليات الخاصة بشؤون موظفي ومتعاقدين الهيئة، مثل الانتداب، الترقيات، التكليف والعمل خارج أوقات العمل الرسمي والمكافئات ونهاية الخدمة والحسومات وغيرها وفقاً لسياسات وأنظمة الهيئة.
- متابعة مراجعة بيانات الحركة الشهرية للموظفين بغرض إعداد كشوفات الرواتب والدفعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
- التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة والمستندات المطلوبة المتعلقة بإجازات موظفي الهيئة وساعات العمل والحضور والانصراف وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة.
- متابعة مباشرة الموظفين الجدد ومتابعة تحديث ملفاتهم بنتائج تقييم أدائهم خلال فترة التجربة وتثبيتهم بعد نهايتها.
- إعداد مسودة القرارات والرفع بالإجراءات اللازمة عند انتهاء خدمات الموظفين وفي حالات كف اليد والفصل وكافة الحالات التأديبية.
- إعداد كشوفات العمل الإضافي في ضوء قرارات العمل الإضافي الصادرة بشأن المكلفين بالعمل الإضافي وبيانات حضورهم اليومية وأداء مهامهم.
- تحديث بيانات الموظفين المتعلقة بالعلاوات السنوية والمكافآت على نظام الموارد البشرية.
- تدقيق احتساب أوامر الصرف لمكافأة نهاية الخدمة والانتدابيات والتعويضات وفقاً للوائح والأدلة المعتمدة.
- تدقيق أية استحقاقات مالية مثل قرارات التدريب أو مكافآت الأداء.
- تدقيق حسم المبالغ المستحقة على الموظفين وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
- التنسيق مع شركات التأمين الصحي لإلحاق الموظف ومن يتبع له من المعالين في فئة التأمين الطبي المعتمدة والتأكد من استبعاد وإضافة موظفي الهيئة ومن يعولونهم حسب تاريخ انضمام الموظف أو نهاية خدمته.
- تنفيذ العمليات المتعلقة بإشراك واستبعاد الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة وإنهاء التسوية المالية مع التأمينات الاجتماعية بشكل شهري.
- التأكد من سلامة ملفات وسجلات الموظفين ومتابعة تحديثها وفقاً للمستجدات باستمرار.
الشروط لشغل الوظائف:1- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صله.
2- خبرة لا تقل سنتين في مجال عمليات رأس المال البشري كحد أدنى.
3- المعرفة التامة بنظام العمل ولائحته التنفيذية.
4- المعرفة بنظام التأمينات الاجتماعية.
5- إتقان اللغة الإنجليزية.
نبذة عن هيئة تنمية الصادرات:
- هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، هي هيئة حكومية تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير.
طريقة التقديم على الوظائف:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا