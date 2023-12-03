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هيئة تقويم التعليم تعلن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام ٢٠٢٣م

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام ٢٠٢٣م للجامعات والكليات السعودية في (13) تخصصًا في البرامج الأكاديمية .اضافة اعلان
وجاء ذلك من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية، كما أصدرت لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات.

اختبارات "جاهزية" استهدفت طلاب البكالوريوس

وعُقدت تلك الاختبارات في يونيو 2023م واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، وذلك ضمن مشاريع برنامج جاهزية لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام, لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

منهجية بناء المعايير التخصصية

ولا تربط هذه الاختبارات لا بنجاح الطلاب أو رسوبهم، واتبعـت فيها الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، وتمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة.
 وشملت الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًّا، هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي.

عقد المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية" في يناير

إضافة إلى علوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي.
 وتعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات "برنامج جاهزية" في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في 24 تخصص.

إجراء الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن إجراء الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات وطنية شاملة.
بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات معيارية على الخريجين.


قياس مخرجات البرامج الأكاديمية

ويهدف برنامج "جاهزية" إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، وتعزيــز اكتســاب الخريجيــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي.
ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الإسهام في رفع جودة التعليم
ويشارك في البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغيرهم.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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