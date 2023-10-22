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هيئة المهندسين تفتح باب التسجيل في اختبارات الأساسيات والممارسة

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هيئة المهندسين
أ أ
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أعلنت هيئة المهندسين عن فتح باب التسجيل في الاختبارات المهنية "اختبارات الأساسيات FE وFA واختبارات الممارسة PE وPA".
وأوضحت أن الاختبارات تقام بمراكز "قياس" وستكون بشكل محوسب - وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

1- اختبار الأساسيات (FE / FA):

- جميع التخصصات الهندسية والمعمارية.

2- اختبار الممارسة (PA / PE):

- جميع التخصصات الهندسية والمعمارية.

* تفاصيل الاختبار:

- الآلية: محوسب.
- اللغة: الإنجليزية.
- المكان: مراكز قياس.
- موعد الاختبار: 17-02-2022م
- أخر موعد للتسجيل: 02-01-2022م.

خطوات التسجيل:

- ( اضغط هـنـا ).
تحميل نسخة (PDF) من دليل الاختبارات المهنية للمهندسين 2022م من (تليجرام جوبذاتي):
- للتحميل: ( اضغط هـنـا ).
رابط التسجيل:
التسجيل متاح حالياً ويستمر حتى تاريخ 02-01-2022م.
- رابط التسجيل: ( اضغط هـنـا ).

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