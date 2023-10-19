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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الهيئة السعودية للمقاولين
الهيئة السعودية للمقاولين
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائفاضافة اعلان


- مسؤول تنمية رأس المال البشري (Human Capital Development Sr. Officer)
- مهندس تطوير خدمات تقنية المعلومات (Public Relations Team Leader)
- قائد علاقات عامة (Public Relations Team Leader)
- مدير المعايير المالية (Financial Standards Director)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- المالية
- الموارد البشرية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- الهندسة
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:


تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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