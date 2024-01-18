هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف (معظمها لاتشترط خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
- محلل مراقبة اتفاقيات المشاركة الاقتصادية - لا تشترط الخبرة
- مدير تقييم الأعمال
- محلل تدقيق الشركات - لا تشترط الخبرة
- محلل مراقبة المحتوى المحلي - لا تشترط خبرة
- أخصائي تنسيق الأعمال
- محلل الشراكات الوطنية - لا تشترط خبرة
- محلل مراقبة المشتريات الاستراتيجية - لا تشترط خبرة
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- الادارة العامة
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- إدارة سلاسل الإمداد
- المشتريات
- الهندسة (عام)
- أو مايعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.
نبذة عن الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".