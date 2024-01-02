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هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الصحة العامة وقاية
هيئة الصحة العامة “وقاية”،
أ أ
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أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.اضافة اعلان

وظائف هيئة الصحة العامة


– مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات).

– مدير إدارة الأمراض الغير سارية: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الطب الوقائي، الصحة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف


وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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