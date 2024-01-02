هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض. اضافة اعلان





وظائف هيئة الصحة العامة



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