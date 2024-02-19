الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح (14) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض.

المسميات والتخصصات المطلوبة في وظائف هيئة الزكاة:اضافة اعلان




- مدير البحوث والدراسات الضريبية (Tax Research and Studies Director)

- خبير إدارة الأحداث (Events Management Expert)

- أخصائي أول الشكاوى (Complaints Senior Specialist)

- باحث أول تنظيمي (Regulatory Senior Researcher)

- خبير في البنية المؤسسية (Enterprise Architecture Expert)

- محقق التهرب (Evasion Investigator)

- أخصائي تشغيل المعدات الأمنية (Security Equipment Operation Specialist)

- مدير حسابات (Senior Account Manager)

- أخصائي أول سياسات التنفيذ (Enforcement Policies Senior Specialist)

- أخصائي ضمان الجودة والإنفاذ الجمركي (Customs Quality Assurance & Enforcment Specialist)

- خبير تحليل الاقتصادي (Economic Analysis Exoert)

- أخصائي رئيسي لإدارة الموارد البشرية (HRSM Lead Specialist)

- ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب (Quality Assurance & Enforcement for Zakat & Tax Lead Supervisor)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال 

- الإدارة   
- الموارد البشرية

- العلاقات العامة   

- الاتصالات 

- التسويق
- القانون  
- الدراسات القانونية  
- الاقتصاد 

- الرياضيات
- الإحصائيات  
- علوم الحاسب  
- تقنية المعلومات  
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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