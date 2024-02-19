هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

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أعلنت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح (14) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل
في مقرها بالرياض.
المسميات
والتخصصات المطلوبة في وظائف هيئة الزكاة:
- مدير البحوث والدراسات الضريبية (Tax Research and Studies Director)
- خبير إدارة الأحداث (Events Management Expert)
- أخصائي أول الشكاوى (Complaints Senior Specialist)
- باحث أول تنظيمي (Regulatory Senior Researcher)
- خبير في البنية المؤسسية (Enterprise Architecture Expert)
- محقق التهرب (Evasion Investigator)
- أخصائي تشغيل المعدات الأمنية (Security Equipment Operation Specialist)
- مدير حسابات (Senior Account Manager)
- أخصائي أول سياسات التنفيذ (Enforcement Policies Senior Specialist)
- أخصائي ضمان الجودة والإنفاذ الجمركي (Customs Quality Assurance & Enforcment Specialist)
- خبير تحليل الاقتصادي (Economic Analysis Exoert)
- أخصائي رئيسي لإدارة الموارد البشرية (HRSM Lead Specialist)
- ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب (Quality Assurance & Enforcement for Zakat & Tax Lead Supervisor)
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإدارة
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- الاتصالات
- التسويق
- القانون
- الدراسات القانونية
- الاقتصاد
- الرياضيات
- الإحصائيات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
نبذة عن الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا